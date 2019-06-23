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تعليم الليث” يشارك في ملتقى رواد الابتكار الصيفي الأول على مستوى المملكة

تعليم الليث” يشارك في ملتقى رواد الابتكار الصيفي الأول على مستوى المملكة
http://almnatiq.net/?p=743358
الطائف _ عادل الزهراني

تشارك إدارة التعليم بمحافظة الليث في فعاليات ملتقى رواد الابتكار الصيفي الأول على مستوى المملكة ( مبتكرون ) ، والذي تنفذه مؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية بالشراكة مع وزارة التعليم ، لدعم ورعاية الطلبة الموهوبين والطالبات الموهوبات، ويقام الملتقى في فاب لاب الأحساء ، بمشاركة (٥٠) طالبا وطالبة من مختلف إدارات التعليم في المناطق والمحافظات .

ويمثل إدارة التعليم كل من الطالب : ريان بن عويض المتعاني،من مدرسة ثانوية علي بن أبي طالب بربوع العين ، مرشحاً من قسم الموهوبين، والطالبة وجدان بنت محمد عبدالعزيز الفقيه،  من مجمع قفيلان التعليمي  للبنات ، مرشحة من قسم رعاية الموهوبات، حيث رشحا بعد انطباق شروط الترشيح عليهما ، لاسيما بعد تصنيفهما من الطلبة الموهوبين .

ويهدف الملتقى  إلى تجويد برامج الموهوبين والموهوبات ، والسعي لاستثمار العقول في مجال التصنيع والتصميم وريادة الأعمال على أيدي مختصين وخبراء في عدد من البرامج من أجل بناء قدرات شابة من طلابنا المبدعين والمبتكرين ليتمكنوا من الإسهام في بناء مستقبل الوطن علميا ومعرفيا ، إلى جانب رعاية مواهب الطلاب والطالبات ، وصقل قدراتهم وخبراتهم ومهاراتهم ،وتشجيعهم على الابتكار والبحث العلمي , وتوجيه طاقاتهم وإبداعاتهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، وتدريبهم على منهجية الابتكار باستخدام تقنيات التصنيع الرقمي كالطباعة ثلاثية الأبعاد والقطع بالليزر والبرمجة لتصميم مشاريع ابتكارية تشكّل حلولًا لمشكلات واقعية.
كما يساهم الملتقى بطرح مشاريع ابتكارية وطنية وتحفيز الموهوبين لتقديم ابتكارات نوعية.

من جهته عبر الطالب ” ريان المتعاني ” عن سعادته بالمشاركة و تمثيل الإدارة على مستوى الوطن ، مؤكداً حرصه على الاستفادة مما يقدم في البرنامج  من برامج و ورش تدريبية وعلمية تساعده على اكتشاف مواهبه و قدراته وتحقيق أهدافه المستقبلية التي يطمح إلى الوصول إليها بكل جد و اجتهاد .

كما عبرت الطالبة “وجدان الفقيه  ” عن فخرها واعتزازها بالمشاركة على المستوى الوطني في مجال الموهبة ، التي تتطلع من خلالها إلى تحقيق الفائدة والمعرفة واكتساب العلوم والمعارف التي تساعدها على صقل موهبتها وخبراتها وتفوقها العقلي وأن تسهم مستقبلاً في بناء الوطن .

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