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أمير تبوك يلتقي مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار

أمير تبوك يلتقي مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار
http://almnatiq.net/?p=743367
المناطق _ تبوك
التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة تبوك المهندس سالم بن سليمان الوباري الذي قدم لسمو أمير المنطقة تقرير عن الاعمال الرقابية والتي تتعلق بحماية   المستهلك  في مدينة تبوك والمحافظات والمراكز التابعة لها , من خلال اللجان الميدانية  التي يقوم بها الفرع .
وأكد سموه على دور فرع الوزارة بالمنطقة في تعزيز دور  حماية المستهلك.
ونوه بدعم وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – لكل ما يحقق للمواطن رغد العيش الكريم ورفاهيته.
من جهته أعرب المهندس الوباري عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه ومتابعته لأعمال ونشاطات الفرع.

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