تعاوني تبوك يحتفي بتخريج الدفعة الأولى من برنامج ” تأهيل وتطوير الدعاة “

المناطق _ تبوك

نظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في تبوك حفل تخريج الدفعة الأولى من برنامج ” تأهيل وتطوير الدعاة ” وذلك بمقر المكتب بتبوك.

وأوضح مدير المكتب التعاوني بتبوك سعيد بن علي الغامدي أن البرنامج استفاد منه 42 مسلماً جديداً قدم لهم وعلى مدار إحدى عشر شهراً برنامجاً متكاملاً عن كيفية دعوة غير المسلمين للإسلام والرد على شبهات الخصوم وتأهيلهم لخطب الجمعة مضيفاً أن هذا البرنامج يعد نقلة نوعية في طريق الدعوة حيث رأى المكتب أن حديثي العهد بالإسلام عادة ما يحتاجون لرعاية ومتابعة بعد دخولهم في الإسلام ويجب ألا يكتفي الدعاة بمجرد نطق الشخص للشهادتين فقط بل يجب المتابعة والتواصل المستمر مع المسلم الجديد الذي يحتاج لفهم العديد من أمور الدين حتى يكون مفيداً لنفسه وناصراً لدينه بين أفراد مجتمعه، وليكون نموذجاً مشرفاً للأمة على منهج السلف الصالح.

وأكد الغامدي أن المجموعة التي تم تخريجها في هذا الحفل ستكون نبراساً لهداية أقاربهم وأهليهم ومجتمعهم، وقادرين على الحوار والمناقشة مع غير المسلمين ودلالتهم على الدين الصحيح، ولديهم القدرة العالية في إلقاء خطب الجمعة في الجوامع، حيث أصبحوا على وعي كاف بأهمية الدين في حياتهم، كما أصبحوا حريصين على اتباع الشرع الحنيف في كافة شؤون حياتهم والمثابرة على تعلم العلم الشرعي من منابعه الأصيلة، وقواعده المتينة، محاربين للأفكار الهدامة والأحزاب الضالة.