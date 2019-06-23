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مدير عام صحة الرياض في جولة تفقدية لمستشفى الملك خالد بالمجمعة

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مدير عام صحة الرياض في جولة تفقدية لمستشفى الملك خالد بالمجمعة

مدير عام صحة الرياض في جولة تفقدية لمستشفى الملك خالد بالمجمعة
http://almnatiq.net/?p=743383
المناطق _ فلاج الشعيفاني
قام سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض د.محمد عبدالعزيز التويجري و برفقته مساعده للشوؤن الهندسية م.فهد المنّاع صباح اليوم بزيارة تفقدية لمستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة  وكان في استقباله مدير المستشفى د.خالد القحطاني حيث قام بجولة تفقدية على الأقسام الطبية ومبنى السكن ومشاريع البنية التحتية  واطلع على سير العمل داخل الاقسام الطبية  و ماتم انجازه خلال  الفترة الماضية كما زار العيادات الخارجية
وحث الموظفين على مضاعفة الجهود في خدمة المرضى ‘ وفي تقديم افضل الرعاية الصحية للمراجعين
من جانبه وجه الدكتور التويجري شكره الجزيل الى ادارة المستشفى والكوادر الطبية والادارية على تفانيهم في خدمة المرضى والقطاع الصحي التابع  بشكل عام
حضر اللقاء  مساعد مدير المستشفى للشئون العلاجية الدكتور علي الطيار ومسؤولي الاقسام والادارات الطبية.

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