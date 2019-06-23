وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية يستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية

المناطق _ واس

استقبل معالي وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية السيد جان إيف لودريان، في مقر وزارة الخارجية الفرنسية في باريس اليوم، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير الذي وصل إلى باريس في زيارة رسمية.

وبحث معاليه والوزير الفرنسي العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يلبي تطلعات البلدين والشعبين الصديقين، كما استعرض الجانبان مستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والسلام العالميين.