احدث الأخبار

جزائية الدمام تُصدر حكماً رادعاً بحق متحرش الدمام
أبرز المواد
 إطلاق حملة نظافة واسعة لمعالجة التشوهات البصرية في الجبيل
المنطقة الشرقية
 الكليات التقنية العالمية تفتح باب القبول للعام القادم
المنطقة الشرقية
 مدير تعليم حفر الباطن يعتمد حركة النقل الداخلي
المنطقة الشرقية
 وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية يستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية
أبرز المواد
 ترامب : قضية خاشقجي خضعت لتحقيق مكثف بالفعل
أبرز المواد
 مدير عام صحة الرياض في جولة تفقدية لمستشفى الملك خالد بالمجمعة
منطقة الرياض
 مدير الدفاع المدني بتبوك يقلّد العقيد الزويد رتبته الجديدة
منطقة تبوك
 #لتبقى توصي بترك مسافة خلف الثلاجات والمجمدات من 10 – 15 سم
أبرز المواد
 تعاوني تبوك يحتفي بتخريج الدفعة الأولى من برنامج ” تأهيل وتطوير الدعاة “
منطقة تبوك
 أمير تبوك يلتقي مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار
أبرز المواد
 استمرار التمرين الثنائي المختلط “عبدالله 6” في السعودية والأردن بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات الأردنية
أبرز المواد
جزائية الدمام تُصدر حكماً رادعاً بحق متحرش الدمام

جزائية الدمام تُصدر حكماً رادعاً بحق متحرش الدمام

أبرز المواد
إطلاق حملة نظافة واسعة لمعالجة التشوهات البصرية في الجبيل

إطلاق حملة نظافة واسعة لمعالجة التشوهات البصرية في الجبيل

المنطقة الشرقية
الكليات التقنية العالمية تفتح باب القبول للعام القادم

الكليات التقنية العالمية تفتح باب القبول للعام القادم

المنطقة الشرقية
مدير تعليم حفر الباطن يعتمد حركة النقل الداخلي

مدير تعليم حفر الباطن يعتمد حركة النقل الداخلي

المنطقة الشرقية

وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية يستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية

وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية يستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية
http://almnatiq.net/?p=743391
المناطق _ واس

استقبل معالي وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية السيد جان إيف لودريان، في مقر وزارة الخارجية الفرنسية في باريس اليوم، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير الذي وصل إلى باريس في زيارة رسمية.
وبحث معاليه والوزير الفرنسي العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يلبي تطلعات البلدين والشعبين الصديقين، كما استعرض الجانبان مستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والسلام العالميين.

روابط ذات صلة

جزائية الدمام تُصدر حكماً رادعاً بحق متحرش الدمام

جزائية الدمام تُصدر حكماً رادعاً بحق متحرش الدمام
ترامب : قضية خاشقجي خضعت لتحقيق مكثف بالفعل

ترامب : قضية خاشقجي خضعت لتحقيق مكثف بالفعل
#لتبقى توصي بترك مسافة خلف الثلاجات والمجمدات من 10 – 15 سم

#لتبقى توصي بترك مسافة خلف الثلاجات والمجمدات من 10 – 15 سم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*