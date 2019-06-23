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مدير تعليم حفر الباطن يعتمد حركة النقل الداخلي

مدير تعليم حفر الباطن يعتمد حركة النقل الداخلي

المنطقة الشرقية

مدير تعليم حفر الباطن يعتمد حركة النقل الداخلي

مدير تعليم حفر الباطن يعتمد حركة النقل الداخلي
http://almnatiq.net/?p=743396
المناطق _ حفر الباطن

دشن سعادة مدير التعليم بحفرالباطن الأستاذ عايض الرحيلي نتيجة ⁧#حركة_النقل_الداخلي⁩ للمعلمين للعام الدراسي 1440-1441 متمنياً للجميع التوفيق.

‏ونوه مدير شؤون المعلمين الأستاذ عبدالله السليمان أن حركة النقل هذا العام قد شملت نقل 609 معلم محققة رغبات 59.90% من عدد المتقدمين

‏وأفاد بأنه يمكن للمعلمين الاستعلام عن نتيجة الحركة من خلال الحساب الشخصي لهم في نظام نور ، كما يمكنهم التقدم بطلب تظلم الكتروني من خلال برنامج نور حيث أن التظلم متاح حتى نهاية دوام يوم الاربعاء 30-10-1440

‏متمنياً للجميع التوفيق ومعتذراً لمن لم تحقق رغبته في النقل هذا العام

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