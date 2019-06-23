مدير تعليم حفر الباطن يعتمد حركة النقل الداخلي

دشن سعادة مدير التعليم بحفرالباطن الأستاذ عايض الرحيلي نتيجة #حركة_النقل_الداخلي للمعلمين للعام الدراسي 1440-1441 متمنياً للجميع التوفيق.
ونوه مدير شؤون المعلمين الأستاذ عبدالله السليمان أن حركة النقل هذا العام قد شملت نقل 609 معلم محققة رغبات 59.90% من عدد المتقدمين
وأفاد بأنه يمكن للمعلمين الاستعلام عن نتيجة الحركة من خلال الحساب الشخصي لهم في نظام نور ، كما يمكنهم التقدم بطلب تظلم الكتروني من خلال برنامج نور حيث أن التظلم متاح حتى نهاية دوام يوم الاربعاء 30-10-1440
متمنياً للجميع التوفيق ومعتذراً لمن لم تحقق رغبته في النقل هذا العام
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