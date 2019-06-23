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الكليات التقنية العالمية تفتح باب القبول للعام القادم

الكليات التقنية العالمية تفتح باب القبول للعام القادم

المنطقة الشرقية

الكليات التقنية العالمية تفتح باب القبول للعام القادم

الكليات التقنية العالمية تفتح باب القبول للعام القادم
http://almnatiq.net/?p=743399
الدمام _ فتحية عبدالله
فتحت الكليات التقنية العالمية في مناطق ومحافظات المملكة أعتباراً من اليوم الأحد باب القبول للالتحاق بتخصصاتها التعليمية المختلفة للعام التدريبي 2019/2020  من خلال الموقع الإلكتروني www.ic.edu.sa والتي تلبي كافة رغبات الطلاب والطالبات خريجي المرحلة الثانوية والتي يحتاجها سوق العمل السعودي ومن أبرزهاصيانة الطائرات، والسياحة و الفندقة ، والتصميم الجرافيكي و ادارة الاعمال .
وقالت كليات التميز الجهة المشرفة على هذه الكليات أن الشروط العامة الواجب توفرها في المتقدمين والمتقدمات تتضمن أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعوديان أو من ام سعودية، وأن يكونا حاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا يكون مضى على حصول المتقدم أو المتقدمة على الشهادة الثانوية مدة لا تزيد عن خمس سنوات، إضافة إلى حصولهما على نتيجة اختبار القدرات العامة الذي يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم، و عدم حصول المتقدم أوالمتقدمة على شهادة جامعية او دبلوم من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وكذلك ألا يكونا مفصولين من أي جامعة أو كلية لأسباب تأديبية.
وأكد الدكتور فهد بن عبدالعزيز التويجري الرئيس التنفيذي لشركة كليات التميز على أن الكليات التقنية العالمية تحظى بدعم ورعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وبمتابعة من معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني رئيس مجلس مديري شركة كليات التميز الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.
وأشار إلى أن هذه الكليات تلبي كافة رغبات خريجي و خريجات الثانوية وتقدم التخصصات التي يحتاجها سوق العمل السعودي بما يتلائم مع تحقيق رؤية المملكة 2030م.
يذكر أن شركة كليات التميز التي أنشئت في العام 2013م تعد الشركة الحكومية الرائدة في تقديم التدريب التطبيقي للمهارات التقنية والمهنية في المملكة بالشراكة مع أفضل منظمات التدريب الدولية لتلبية متطلبات السوق المحلية، وتوفير أفضل الممارسات العالمية والتدريب التطبيقي في المجال التقني والمهني.

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