إطلاق حملة نظافة واسعة لمعالجة التشوهات البصرية في الجبيل

المناطق _ الجبيل

نفذت بلدية محافظة الجبيل مؤخراً حملة نظافة واسعة لتنظيف الأحياء السكنية والصناعية، كما استهدفت الحملة، الشوارع الرئيسية للمحافظة، وتسعى البلدية من خلالها إلى الارتقاء بمستوى النظافة في مدينة الجبيل والإسهام في توفير البيئة الصحية للمواطنين والمقيمين

وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش بأن البلدية قامت برفع أكثر من 19 ألف طن من النفايات، و 8400 متر مكعب من الأنقاض ومخلفات بناء مجهولة المصدر، مشيرا الى أن الحملة استمرت شهرين، وهي ضمن البرنامج المكثف الذي تعمل عليه بلدية محافظة الجبيل طوال العام، بهدف الاهتمام بالنظافة والصحة العامة.

وأبان المهندس الدويش بأن الحملة شملت كنس الشوارع ومسح الأراضي الفضاء واستبدال الحاويات والبراميل وتعقيم الحاويات بالمبيدات الحشرية ومسح الساحات والأراضي الفضاء ورفع المخلفات الصلبة والأنقاض مجهولة المصدر وإزالة الحشائش، بالإضافة إلى عمل خطة وبرنامج متكامل للحملة ضمن الهوية الجديدة بالإضافة إلى أن أعمال النظافة تتم داخل محافظة الجبيل من خلال آليات البلدية والتي يبلغ عددها 38 سيارة نظافة و6 معدات خاصة بأعمال الكنس الآلي الحديث مربوطة بنظام تتبع لمراقبة الضواغط ومساراتها .

وأشار ” الدويش ” بأن الحملة تأتي انطلاقا من التزام البلدية بتوفير بيئة صحية آمنة ونظيفة لسكان المدينة بهدف ترسيخ ثقافة المحافظة على نظافة الأحياء السكنية والصناعية إذ باشرت الحملة أعمالها بعدد من الأحياء وهي ومخطط العريفي ,مخطط الجوهرة، ومخطط الخالدية, ومخطط الحمراء ، ومخطط غرب المزارع، الصناعية، موقع التشاليح وكذلك داخل أحياء المدينة وذلك في إطار سعي البلدية إلى الارتقاء بمستوى النظافة العامة والوعي البيئي لدى عامة أفراد المجتمع.

وأبان المهندس نايف الدويش بأن البلدية تقوم بعمل هوية الجديدة لأعمال النظافة على تخصيص لون معين لملابس العمالة المعدات في كل قطاع مع نشر رسائل توعوية موضوعة على المركبات المخصصة لجمع النفايات بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي وتحقيق التكامل فيما بين جهود البلدية الميدانية ودور السكان في الحفاظ على جمالية المدينة.

وقال أن البلدية تسعى من خلال الحملة إلى الارتقاء بمستوى النظافة العامة والوعي البيئي والقضاء على ظاهرة الرمي العشوائي لأنقاض البناء ومخلفات بين الأحياء السكنية والتخلص منها بالطرق السليمة بما يسهم في الحفاظ على نظافة العامة حيث شارك الحملة فريق النظافة بكامل معداته وتم رفع النفايات الصلبة كمخلفات الأشجار داخل إطار المنطقة السكنية وإزالة الأثاث التالف والأخشاب الملقاة بجانب الحاويات ورفع الصناديق الورقية والفلين والأوراق، بالإضافة إلى كنس الشوارع والساحات العامة وتنظيف أحواض الأشجار وغسيل حاويات النفايات ومسح جميع الأراضي الفضاء داخل الحي، لافتا إلى أن الحملة تشمل مكافحة القوارض والحشرات كالذباب والبعوض ومعالجة التجمعات المائية من خلال الرش السطحي، حيث تتم هذه العمليات عن طريق عدد من المبيدات، بالإضافة إلى التطهير الجاف والتطهير السائل .