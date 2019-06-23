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جزائية الدمام تُصدر حكماً رادعاً بحق متحرش الدمام

جزائية الدمام تُصدر حكماً رادعاً بحق متحرش الدمام
http://almnatiq.net/?p=743407
المناطق _ الدمام

أدانت المحكمة الجزائية، الشاب المتحرش بفتاة في الدمام، وقضت بسجنه 18 شهراً، وتغريمه 20 ألف ريال.

واستندت المحكمة في حكمها إلى عدد من الأدلة من بينها مشاهدة تسجيل كاميرات المراقبة داخل المحل الذي شهد الواقعة، حيث ظهر المتهم وهو يحاول التحرش بالمجني عليها، وكذلك إقرار المتهم في محضر عرض مقطع تسجيل كاميرات المراقبة بأنه هو الذي ظهر في المقطع خلال قيامه بهذا الفعل الإجرامي – وفقاً لـ”عكاظ” -.

وأشارت المحكمة إلى أنه على الرغم من إنكار المتهم أمام المحكمة، الجريمة، إلا أنها اعتبرته إنكاراً مرسلاً ليس عليه بيئة صحيحة تؤيده، ومردود عليه بإقراره الفعل في مراحل التحقيق كافةً؛ مما يقضي بإدانته.

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