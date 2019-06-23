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اللجنة الرباعية “المملكة والإمارات وبريطانيا وأمريكا” يعبرون عن قلقهم بشأن التوتر المتصاعد في المنطقة

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الخارجية البريطانية: وزير شؤون الشرق الأوسط أجرى محادثات منفتحة وبناءة مع الحكومة الإيرانية

الخارجية البريطانية: وزير شؤون الشرق الأوسط أجرى محادثات منفتحة وبناءة مع الحكومة الإيرانية
http://almnatiq.net/?p=743413
المناطق _ وكالات

أكدت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأحد، أن وزير شؤون الشرق الأوسط موريسون أجرى محادثات منفتحة وبناءة مع الحكومة الإيرانية، مشدداً على تمسك بريطانيا بالحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران. أكدت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأحد، أن وزير شؤون الشرق الأوسط أندرو موريسون، أجرى محادثات منفتحة وبناءة مع الحكومة الإيرانية، مشدداً على تمسك بريطانيا بالحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران. وقال إن إيران يتحمل بصورة شبه مؤكدة المسؤولية عن الهجمات الأخيرة على الناقلات وشدد على ضرورة وقف هذه الهجمات.

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