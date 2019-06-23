توقيع عقد تشغيل وصيانة الحاسب الالي بجامعة بيشة

المناطق _ عسير

وقع معالي مدير جامعة بيشة الأستاذ الدكتور أحمد بن حامد نقادي بمكتبه الأحد 20 شوال 1440، عقد مشروع تشغيل وصيانة الحاسب الآلي مع إحدى المؤسسات الوطنية. ويشمل العقد الذي تبلغ مدته 36 شهراً، كافة مباني ووحدات ومرافق الجامعة في بيشة وتثليث والنماص وبلقرن.

وقد حضر التوقيع وكيل الجامعة الدكتور مهدي بن علي القرني ومدير إدارة العقود والمشتريات مبارك بن ظافر القحطاني ومدير إدارة تقنية المعلومات محمد بن عبدالرحمن المعاوي.