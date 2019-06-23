سمو الأمير خالد الفيصل يستقبل مدير تعليم مكة المكرمة المكلف

المناطق _ جدة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة ، مدير تعليم المنطقة المكلف الدكتور فهد الزهراني.

واطلع الأمير خالد الفيصل خلال اللقاء على الأعمال والخطط المستقبلية المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة.