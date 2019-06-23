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سمو الأمير خالد الفيصل يستقبل مدير تعليم مكة المكرمة المكلف

سمو الأمير خالد الفيصل يستقبل مدير تعليم مكة المكرمة المكلف
http://almnatiq.net/?p=743430
المناطق _ جدة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة ، مدير تعليم المنطقة المكلف الدكتور فهد الزهراني.
واطلع الأمير خالد الفيصل خلال اللقاء على الأعمال والخطط المستقبلية المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

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