استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة ، مدير تعليم المنطقة المكلف الدكتور فهد الزهراني.
واطلع الأمير خالد الفيصل خلال اللقاء على الأعمال والخطط المستقبلية المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
سمو الأمير خالد الفيصل يستقبل مدير تعليم مكة المكرمة المكلف
استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة ، مدير تعليم المنطقة المكلف الدكتور فهد الزهراني.
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