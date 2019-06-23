“الإيكاو” تدين الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي

المناطق - واس

أدان مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) بشدة استهداف مطار أبها الدولي بمقذوف من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وأعربت المنظمة عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية، واصفة هذا الاعتداء بالانتهاك الصارخ للقوانين الدولية في الهجوم على البنية التحتية للطيران المدني.