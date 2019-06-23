“نايل سات” تغلق 3 قنوات إيرانية

“نايل سات” تغلق 3 قنوات إيرانية

أبرز المواد
أمم إفريقيا 2019.. نيران صديقة تمنح المغرب الفوز على ناميبيا

أمم إفريقيا 2019.. نيران صديقة تمنح المغرب الفوز على ناميبيا

أبرز المواد
وزير التعليم خلال تدشين مشروع إجازتي 4 : أنا فخور بعسير وأبنائها

وزير التعليم خلال تدشين مشروع إجازتي 4 : أنا فخور بعسير وأبنائها

منطقة عسير
وزير الخارجية الأمريكي يتوجه إلى السعودية والإمارات

وزير الخارجية الأمريكي يتوجه إلى السعودية والإمارات

أبرز المواد

“الإيكاو” تدين الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي

“الإيكاو” تدين الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي
http://almnatiq.net/?p=743455
المناطق - واس

أدان مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) بشدة استهداف مطار أبها الدولي بمقذوف من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
وأعربت المنظمة عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية، واصفة هذا الاعتداء بالانتهاك الصارخ للقوانين الدولية في الهجوم على البنية التحتية للطيران المدني.

روابط ذات صلة

“نايل سات” تغلق 3 قنوات إيرانية

“نايل سات” تغلق 3 قنوات إيرانية
أمم إفريقيا 2019.. نيران صديقة تمنح المغرب الفوز على ناميبيا

أمم إفريقيا 2019.. نيران صديقة تمنح المغرب الفوز على ناميبيا
وزير الخارجية الأمريكي يتوجه إلى السعودية والإمارات

وزير الخارجية الأمريكي يتوجه إلى السعودية والإمارات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*