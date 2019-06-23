أدان مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) بشدة استهداف مطار أبها الدولي بمقذوف من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
وأعربت المنظمة عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية، واصفة هذا الاعتداء بالانتهاك الصارخ للقوانين الدولية في الهجوم على البنية التحتية للطيران المدني.
“الإيكاو” تدين الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي
أدان مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) بشدة استهداف مطار أبها الدولي بمقذوف من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
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