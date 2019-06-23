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المعارضة التركية بعد خسارة حزب أردوغان لاسطنبول: كل شيء سيصبح جميلا جدا
http://almnatiq.net/?p=743483
المناطق - وكالات

أعرب زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي، أكبر أحزاب المعارضة، كمال قليجدار أوغلو، عن سعادته بفوز مرشح حزبه في انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية اسطنبول، وفق نتائج شبه نهائية.

وكتب قليجدار أوغلو في تغريدة على تويتر، معلقا على نتائج انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية اسطنبول: “كل شيء سيصبح جميلا جدا”، في إشارة منه إلى شعار الحزب في الحملة الانتخابية.

وقال: “كنا قلنا إنه كل شيء سيصبح جميلا جدا، وها قد صار كل شيء جميلا جدا”.

وقد أقر مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بن علي يلدريم بهزيمته أمام مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو في انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول.

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