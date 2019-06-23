الوحدة المتنقلة للأحول المدنية تقدم خدماتها في محافظة الوجه

المناطق - تبوك :

بدأت الأحوال المدنية بمنطقة تبوك اليوم تقديم خدماتها المتنقلة للنساء في محافظة الوجه التابعة لمنطقة تبوك لمدة أسبوعين وذلك في إطار تنفيذ القطاع لمبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية.

وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة فضلاً عن طباعة شريحة البيانات “البرنت”.

يذكر أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تساهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة او الحقائب المتنقلة.