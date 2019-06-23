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بالفيديو| هجوم مسلح يستهدف منزل الرئيس الشيشاني

بالفيديو| هجوم مسلح يستهدف منزل الرئيس الشيشاني
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المناطق.. إسلام داوود

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر سماع دوي كثيف لإطلاق نار بمحيط منزل الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، في العاصمة الشيشانية غروزني.
ووفقا لمصادر، فقد تعرض منزل قديروف، لهجوم مسلح بهدف اغتيال الرئيس الشيشاني.
وأوضحت مصادر، أنه أمكن رؤية عدد كبير من الجثث أمام منزل الرئيس الشيشاني، فيما لقي اثنين من المهاجمين على الأقل مصرعهما، دون أن يتضح إن كان الرئيس تعرض لإصابات جراء الهجوم من عدمه حتى الآن.

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