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جمرك الدرة ينظم حملة تبرع بالدم للجنود البواسل بالحد الجنوبي

جمرك الدرة ينظم حملة تبرع بالدم للجنود البواسل بالحد الجنوبي

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جمرك الدرة ينظم حملة تبرع بالدم للجنود البواسل بالحد الجنوبي

جمرك الدرة ينظم حملة تبرع بالدم للجنود البواسل بالحد الجنوبي
http://almnatiq.net/?p=743508
المناطق - تبوك

نظم جمرك منفذ الدرة بمحافظة حقل التابعة لمنطقة تبوك اليوم بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة حملة للتبرع بالدم للجنود البواسل بالحد الجنوبي بعنوان “دم آمن للجميع”.
وأوضح مدير عام جمرك الدرة ماجد عبد الرحمن الدحمان أن الحملة تأتي ضمن المبادرات والبرامج التي تقوم بها الهيئة العامة للجمارك عرفانًا وتقديرًا لما يقوم به الجنود البواسل في الحد الجنوبي في الذود عن الوطن وابنائه مشيرًا إلى أن الحملة شهدت مشاركة واسعة من منسوبي الجمرك والجهات الحكومية بالمنفذ.
وأكد الدحمان أن الحملة تهدف إلى تعزيز الانتماء لهذا الوطن العزيز، وزيادة وحدة الصف للدفاع عن أراضيه، كما تهدف إلى توعية المجتمع بأهمية التبرع بالدم.

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