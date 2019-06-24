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البحرين تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي

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الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدف مطار أبها الدولي

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المناطق - واس

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي، وأودى بحياة شخص وإصابة 7 آخرين.
واستنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان اليوم بشدة هذا العمل الإرهابي، الذي يخالف كافة القوانين والأعراف الدولية، وعدته دليلًا جديدًا على التوجهات العدائية والإرهابية لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وسعيها إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجددت تضامن الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها مع الرياض في صف واحد ضد كل تهديد لأمن واستقرار المملكة، ودعمها كافة الإجراءات في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وأكد البيان أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعده الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات .
وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها لأهالي وذوي الضحية وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي.

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