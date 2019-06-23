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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي وكيل رقيب ” فيصل فارس “

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي وكيل رقيب ” فيصل فارس “

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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي وكيل رقيب ” فيصل فارس “

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي وكيل رقيب ” فيصل فارس “
http://almnatiq.net/?p=743523
المناطق - فضه عطيف

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، لوالد وذوي شهيد الواجب وكيل رقيب فيصل بن يحيى فارس أحد منسوبي القوات البرية، الذي استشهد أثناء أداء مهامه دفاعًا عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.
وأعرب سمو نائب أمير منطقة جازان خلال زيارة العزاء التي قام بها لوالد وذوي الشهيد وكيل رقيب “فيصل فارس ” في منزلهم بقرية الحجروف بمركز الخلاوية والنجوع التابع لمحافظة بيش، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيًا الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.
من جانبه أعرب والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة, ولسمو أمير المنطقة, وسمو نائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز للدفاع عن الدين والوطن الغالي.
حضر العزاء محافظ بيش أ. حسن بن عبدالله ابو شرحة ورئيس مركز الخلاوية والنجوع أ. علي بن محمد الحملي

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