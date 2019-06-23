مدني الشمالية ينفذ دورة الإسعافات الأولية والسلامة للمتطوعين

المناطق - خالد الضبيبي

اوضح المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية العقيد / فهد الاسمر العنزي بأنه بالتعاون بين الادارة العامة للدفاع المدني بعرعر والغرفة التجارية الصناعية بعرعر تم عقد الدورة التدريبة الموجهة للمتطوعين في المنطقة هذا اليوم الاحد الموافق ٢٠-١٠-١٤٤٠ هـ والتي تستمر لمدة يومين وذلك بمقر الغرفة التجارية في عرعر.

وافاد العنزي بان هذة الدورة موجهة للمتطوعين الأفراد وكذلك الفرق التطوعية و تشمل عددامن المعارف النظرية في الاسعافات الاولية والسلامة وطرق استخدام طفايات الحريق وطرق الاخلاء والتوعية وكذلك تطبيقات عملية تضمن الاستفادة من المتطوعين وتأهيلهم للمشاركة في تنفيذ خطة الدفاع المدني بالحج في المشاعر المقدسة والمساهمة في استقبال ضيوف الرحمن في منفذ جديدة عرعر.

واختتم العنزي حديثه بالدعوة لابناء المنطقة بالالتحاق في أعمال التطوع بالدفاع المدني من خلال موقع المديرية العامة للدفاع المدني وبما يحقق المشاركة وخدمة المجتمع من خلال اعمال التطوع الجليلة .