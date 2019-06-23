المجمعة.. “بنك التنمية” يقدم خدمة جديدة تتمثل في تسريع وتسهيل قروض أُسر شهداء الواجب

المناطق - شاجع الدوسري

قدم فرع بنك التنمية الإجتماعية بمحافظة المجمعة خدمة جديدة تمثلت في تخصيص شباك (كاونتر) خاص لخدمة ذوي شهداء الواجب سعياً في تسهيل وتسريع إجراءات معاملات قروضهم داخل البنك.

وتأتي هذه المبادرة التي أُطلِقت الخميس الماضي بـ”فرع المجمعة” ، تقديراً للدور الذي قام به الشهداء الأبطال في الذود عن حدود الوطن وتضحياتهم المقدرة والمشهودة ، الأمر الذي دعى البنك لتقديم ما من شأنه خدمة ذويهم بما لديه من إمكانيات وصلاحيات وحسب التوجيه المستمر من المسؤولين في الإدارة العامة في بنك التنمية الإجتماعية .