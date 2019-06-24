الغزواني يفوز في سباق الرئاسة بموريتانيا

أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا أنّ مرشّح الحزب الحاكم للانتخابات الرئاسية محمد ولد الغزواني فاز بحصوله على أكثرية 52% من الأصوات.
وقالت اللجنة إنّ ولد الغزاوني انتخب رئيساً لموريتانيا بحصوله على 52,01% من الأصوات، متقدماً بفارق كبير على أقرب منافسيه المرشّح المعارض بيرام ولد الداه أعبيدي (18,58%)، في حين حلّ ثالثاً المرشح المعارض الآخر سيدي محمد ولد بوبكر بحصوله على 17,58% من الأصوات.
ولد الغزواني البالغ من العمر 63 عاما، متزوج وأب لخمسة أبناء، ويوصف بالرجل الهادئ والكتوم، وهو عسكري محترف ومثقف يحظى باحترام المؤسسة العسكرية، وبثقة جل قادة الطبقة السياسية في موريتانيا.
التعليقات (٠) اضف تعليق