الغزواني يفوز في سباق الرئاسة بموريتانيا

المناطق - وكالات

أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا أنّ مرشّح الحزب الحاكم للانتخابات الرئاسية محمد ولد الغزواني فاز بحصوله على أكثرية 52% من الأصوات.

وقالت اللجنة إنّ ولد الغزاوني انتخب رئيساً لموريتانيا بحصوله على 52,01% من الأصوات، متقدماً بفارق كبير على أقرب منافسيه المرشّح المعارض بيرام ولد الداه أعبيدي (18,58%)، في حين حلّ ثالثاً المرشح المعارض الآخر سيدي محمد ولد بوبكر بحصوله على 17,58% من الأصوات.

ولد الغزواني البالغ من العمر 63 عاما، متزوج وأب لخمسة أبناء، ويوصف بالرجل الهادئ والكتوم، وهو عسكري محترف ومثقف يحظى باحترام المؤسسة العسكرية، وبثقة جل قادة الطبقة السياسية في موريتانيا.