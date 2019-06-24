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أول تعليق لحاكم مدينة اسطنبول الجديد “أكرم أوغلو” بعد هزيمته لمرشح أردوغان!

أول تعليق لحاكم مدينة اسطنبول الجديد “أكرم أوغلو” بعد هزيمته لمرشح أردوغان!
http://almnatiq.net/?p=743567
المناطق_وكالات

وجه أكرم إمام أوغلو، حاكم مدينة إسطنبول الجديد، التحية إلى سكان مدينة إسطنبول، وذلك عقب فوزه بالانتخابات ضد مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم بن علي يلدريم.

وكتب أكرم أوغلو في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “سنحقق العدالة في هذه المدينة، وسوف نحقق أشياء عظيمة معًا”.

وأضاف: “سعيد أنني ربحت كل هذا الحب، سنعمل بجد من أجل أطفال هذه المدينة الجميلة، والنساء اللاتي يعانين بهذه المدينة، والشباب الذين يتمتعون بالطاقة في هذه المدينة، ولكل من يعيش في هذه المدينة”.

وكان أكرم أوغلو قد تفوق على بن علي يلدريم في إعادة انتخابات مدينة اسطنبول، حيث حصل على 54% من المصوتين

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