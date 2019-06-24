احدث الأخبار

الطاقة على جدول أعمال الأمير محمد بن سلمان في كوريا الجنوبية هذا الأسبوع
أبرز المواد
 مشهد مفزع.. نهاية كارثية لعامل حاول جر حمولة ثقيلة! – فيديو
أبرز المواد
 وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الإمام
أبرز المواد
 إيران: قرار تقليص الالتزام بالاتفاق النووي لا رجعة فيه
أبرز المواد
 تفاصيل الوظائف الشاغرة في صحة الباحة
أبرز المواد
 9 موارد مالية تدخل حسابات المواطنين غير الرواتب
أبرز المواد
 أول تعليق لحاكم مدينة اسطنبول الجديد “أكرم أوغلو” بعد هزيمته لمرشح أردوغان!
أبرز المواد
 “البيئة” تحظر صيد أسماك الباغة في البحر الأحمر.. والمخالفة تصل لـ10 آلاف ريال
أبرز المواد
 الأردن: أي استهداف لأمن السعودية هو استهداف لأمن المنطقة
أبرز المواد
 زلزال بقوة 7.3 درجات قبالة سواحل أندونيسيا
أبرز المواد
 “الجوازات” توضح حقيقة إلغاء القرار بشأن الخروج من المملكة وعدم العودة إليها
أبرز المواد
 هطول أمطار رعدية في جازان وعسير والباحة
أبرز المواد
الطاقة على جدول أعمال الأمير محمد بن سلمان في كوريا الجنوبية هذا الأسبوع

الطاقة على جدول أعمال الأمير محمد بن سلمان في كوريا الجنوبية هذا الأسبوع

أبرز المواد
مشهد مفزع.. نهاية كارثية لعامل حاول جر حمولة ثقيلة! – فيديو

مشهد مفزع.. نهاية كارثية لعامل حاول جر حمولة ثقيلة! – فيديو

أبرز المواد
وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الإمام

وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الإمام

أبرز المواد
إيران: قرار تقليص الالتزام بالاتفاق النووي لا رجعة فيه

إيران: قرار تقليص الالتزام بالاتفاق النووي لا رجعة فيه

أبرز المواد

الطاقة على جدول أعمال الأمير محمد بن سلمان في كوريا الجنوبية هذا الأسبوع

الطاقة على جدول أعمال الأمير محمد بن سلمان في كوريا الجنوبية هذا الأسبوع
http://almnatiq.net/?p=743595
المناطق_الرياض

قال مسؤولون في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يعتزم زيارة البلاد هذا الأسبوع فيما يسعى البلدان إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية.

والزيارة التي تستغرق يومين ستكون الأولى لولي عهد سعودي منذ عام 1998.

وقال مكتب رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن إن ولي العهد السعودي ووزير الدفاع سيجتمع مع الرئيس يوم الأربعاء.

وقال مسؤول كوري جنوبي لرويترز “سيوقع الجانبان سلسلة من الاتفاقيات لتعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة والخدمة العامة”.

والسعودية أكبر مورد للنفط في كوريا الجنوبية. واستوردت كوريا الجنوبية 101.5 مليون برميل من النفط الخام من المملكة في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019، بانخفاض 2.7 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وفقا لبيانات شركة النفط الوطنية الكورية الحكومية.

روابط ذات صلة

مشهد مفزع.. نهاية كارثية لعامل حاول جر حمولة ثقيلة! – فيديو

مشهد مفزع.. نهاية كارثية لعامل حاول جر حمولة ثقيلة! – فيديو
وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الإمام

وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الإمام
إيران: قرار تقليص الالتزام بالاتفاق النووي لا رجعة فيه

إيران: قرار تقليص الالتزام بالاتفاق النووي لا رجعة فيه

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*