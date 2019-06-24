احدث الأخبار

الطاقة على جدول أعمال الأمير محمد بن سلمان في كوريا الجنوبية هذا الأسبوع
منوعات
 مشهد مفزع.. نهاية كارثية لعامل حاول جر حمولة ثقيلة! – فيديو
أبرز المواد
 وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الإمام
أبرز المواد
 إيران: قرار تقليص الالتزام بالاتفاق النووي لا رجعة فيه
أبرز المواد
 تفاصيل الوظائف الشاغرة في صحة الباحة
أبرز المواد
 9 موارد مالية تدخل حسابات المواطنين غير الرواتب
أبرز المواد
 أول تعليق لحاكم مدينة اسطنبول الجديد “أكرم أوغلو” بعد هزيمته لمرشح أردوغان!
أبرز المواد
 “البيئة” تحظر صيد أسماك الباغة في البحر الأحمر.. والمخالفة تصل لـ10 آلاف ريال
أبرز المواد
 الأردن: أي استهداف لأمن السعودية هو استهداف لأمن المنطقة
أبرز المواد
 زلزال بقوة 7.3 درجات قبالة سواحل أندونيسيا
أبرز المواد
 “الجوازات” توضح حقيقة إلغاء القرار بشأن الخروج من المملكة وعدم العودة إليها
أبرز المواد
 هطول أمطار رعدية في جازان وعسير والباحة
أبرز المواد
الطاقة على جدول أعمال الأمير محمد بن سلمان في كوريا الجنوبية هذا الأسبوع

الطاقة على جدول أعمال الأمير محمد بن سلمان في كوريا الجنوبية هذا الأسبوع

منوعات
مشهد مفزع.. نهاية كارثية لعامل حاول جر حمولة ثقيلة! – فيديو

مشهد مفزع.. نهاية كارثية لعامل حاول جر حمولة ثقيلة! – فيديو

أبرز المواد
وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الإمام

وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الإمام

أبرز المواد
إيران: قرار تقليص الالتزام بالاتفاق النووي لا رجعة فيه

إيران: قرار تقليص الالتزام بالاتفاق النووي لا رجعة فيه

أبرز المواد

مشهد مفزع.. نهاية كارثية لعامل حاول جر حمولة ثقيلة! – فيديو

مشهد مفزع.. نهاية كارثية لعامل حاول جر حمولة ثقيلة! – فيديو
http://almnatiq.net/?p=743596
المناطق_وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهر خلاله سقوط حمولة ثقيلة على عامل أثناء جرها، بعد أن فشل في منعها من السقوط أعلاه.
ويظهر الفيديو الذي نشره موقع لايف ليك”، عاملا يجر حمولة ثقيلة عبر عجلات رفع أحمال، اختل توازن الحمولة الثقيلة واندفعت نحو العامل .
وأبان الفيديو محاولة العامل منع سقوط الحمولة عليه إلا أن محاولته باءت بالفشل.
ولم يذكر الموقع مكان وقوع الحادث، وماذا كان العامل على قيد الحياة أم لا.

روابط ذات صلة

الطاقة على جدول أعمال الأمير محمد بن سلمان في كوريا الجنوبية هذا الأسبوع

الطاقة على جدول أعمال الأمير محمد بن سلمان في كوريا الجنوبية هذا الأسبوع
وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الإمام

وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الإمام
إيران: قرار تقليص الالتزام بالاتفاق النووي لا رجعة فيه

إيران: قرار تقليص الالتزام بالاتفاق النووي لا رجعة فيه

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*