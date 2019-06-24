مشهد مفزع.. نهاية كارثية لعامل حاول جر حمولة ثقيلة! – فيديو

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهر خلاله سقوط حمولة ثقيلة على عامل أثناء جرها، بعد أن فشل في منعها من السقوط أعلاه.

ويظهر الفيديو الذي نشره موقع لايف ليك”، عاملا يجر حمولة ثقيلة عبر عجلات رفع أحمال، اختل توازن الحمولة الثقيلة واندفعت نحو العامل .

وأبان الفيديو محاولة العامل منع سقوط الحمولة عليه إلا أن محاولته باءت بالفشل.

ولم يذكر الموقع مكان وقوع الحادث، وماذا كان العامل على قيد الحياة أم لا.