احدث الأخبار

الهند ترفض تقريراً أمريكيا: لم تتعرض أي أقلية مسلمة لهجمات
أبرز المواد
 3 حالات لنقل خدمات العامل دون موافقة صاحب العمل!
أبرز المواد
 الكلية التقنية بنجران تواصل استقبال طلبات القبول لبرنامج البكالوريوس المسائي
أبرز المواد
 جامعة نجران تقيم معرضها السنوي للقبول والتسجيل
أبرز المواد
 تنبيه عاجل: هطول أمطار رعدية على محافظات أضم والطائف والعرضيات وميسان
أبرز المواد
 وزير ايراني يعترف بالهجمات الإلكترونية الأمريكية
أبرز المواد
 «المسند»: الصيف في المملكة 5 أشهر.. وهذا سبب اختلاف دخوله !
أبرز المواد
 صعود أسعار النفط بفعل التوترات في الشرق الأوسط
أبرز المواد
 النقد: تدشين المنصة الوطنية الإلكترونية لفواتير الأعمال
أبرز المواد
 الطاقة على جدول أعمال الأمير محمد بن سلمان في كوريا الجنوبية هذا الأسبوع
أبرز المواد
 مشهد مفزع.. نهاية كارثية لعامل حاول جر حمولة ثقيلة! – فيديو
أبرز المواد
 وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الإمام
أبرز المواد
الهند ترفض تقريراً أمريكيا: لم تتعرض أي أقلية مسلمة لهجمات

الهند ترفض تقريراً أمريكيا: لم تتعرض أي أقلية مسلمة لهجمات

أبرز المواد
3 حالات لنقل خدمات العامل دون موافقة صاحب العمل!

3 حالات لنقل خدمات العامل دون موافقة صاحب العمل!

أبرز المواد
الكلية التقنية بنجران تواصل استقبال طلبات القبول لبرنامج البكالوريوس المسائي

الكلية التقنية بنجران تواصل استقبال طلبات القبول لبرنامج البكالوريوس المسائي

أبرز المواد
جامعة نجران تقيم معرضها السنوي للقبول والتسجيل

جامعة نجران تقيم معرضها السنوي للقبول والتسجيل

أبرز المواد

صعود أسعار النفط بفعل التوترات في الشرق الأوسط

صعود أسعار النفط بفعل التوترات في الشرق الأوسط
http://almnatiq.net/?p=743604
المناطق_وكالات

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين إثر استمرار التوترات بين إيران والولايات المتحدة بعدما قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه سيعلن عقوبات “كبرى” على طهران.

وبحلول الساعة 0325 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام القياس العالمي برنت 25 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 65.45 دولار للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 57.80 دولار للبرميل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إنه ألغى ضربة عسكرية للرد على إسقاط إيران لطائرة أمريكية مسيرة. وقال أمس الأحد إنه لا يسعى إلى الحرب مع إيران.

لكن بومبيو قال أيضا إنه سيعلن عقوبات “كبرى” على إيران اليوم الاثنين بهدف زيادة تقليص الموارد التي تستخدمها طهران لتمويل أنشطتها في المنطقة.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في أواندا “يجب أن تدعم الخلافات في الشرق الأوسط أسعار النفط في مطلع الأسبوع إذ تنتظر أسواق النفط رؤية رد إيران على التهديد بفرض عقوبات إضافية”.

وصعدت أسعار النفط الأسبوع الماضي بعد أن أسقطت إيران الطائرة المسيرة التي قال الولايات المتحدة إنها كانت في المجال الجوي الدولي بينما قالت طهران إنها كانت فوق أراضيها.

روابط ذات صلة

الهند ترفض تقريراً أمريكيا: لم تتعرض أي أقلية مسلمة لهجمات

الهند ترفض تقريراً أمريكيا: لم تتعرض أي أقلية مسلمة لهجمات
3 حالات لنقل خدمات العامل دون موافقة صاحب العمل!

3 حالات لنقل خدمات العامل دون موافقة صاحب العمل!
الكلية التقنية بنجران تواصل استقبال طلبات القبول لبرنامج البكالوريوس المسائي

الكلية التقنية بنجران تواصل استقبال طلبات القبول لبرنامج البكالوريوس المسائي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*