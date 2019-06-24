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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيسة جمهورية كرواتيا

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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيسة جمهورية كرواتيا

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيسة جمهورية كرواتيا
http://almnatiq.net/?p=743614
المناطق_الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة السيدة كوليندا غرابار ـ كيتاروفيتش رئيسة جمهورية كرواتيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية كرواتيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

من جهة اخرى بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة السيدة كوليندا غرابار ـ كيتاروفيتش رئيسة جمهورية كرواتيا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، راجياً لحكومة وشعب جمهورية كرواتيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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