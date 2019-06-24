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الكلية التقنية بنجران تواصل استقبال طلبات القبول لبرنامج البكالوريوس المسائي

الكلية التقنية بنجران تواصل استقبال طلبات القبول لبرنامج البكالوريوس المسائي
http://almnatiq.net/?p=743615
المناطق_نجران

تواصل الكلية التقنية بنجران استقبال طلبات التسجيل للقبول في برنامج البكالوريوس المسائي للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1440 / 1441، وذلك عبر بوابة القبول الموحد https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/.
وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية علي بن عبد الله آل عتيق، أن تاريخ 23 من شهر شوال الجاري هو اليوم الأخير للتسجيل وقبول الطلبات، وستبدأ اختبارات القبول للمرشحين بدءًا من الأحد 4 / 11 / 1440هـ، وستصل المرشحين رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب، مبينًا أن الفرز للمتقدمين ومراسلة المرشحين لاختبار القبول ستكون يوم الخميس 24 / 10 / 1440هـ.
وأكد آل عتيق أن إجراءات الفرز للقبول المبدئي وفق معيار المفاضلة 60 % لمعدل الدبلوم، و40 % لاختبار التخصص في القبول، مشيرًا إلى أن التخصصات المتاحة لبرنامج البكالوريوس المسائي بالكلية في تخصص الإدارة العامة وهندسة الحاسب “برمجيات” وقوى وآلات كهربائية ودعم نظم الشبكات، ومن ضمن شروط القبول والتسجيل في البرنامج أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الدبلوم من إحدى الكليات التقنية أو ما يعادلها في نفس التخصصات المتاحة، داعيًا المتقدمين لاختيار البرنامج المناسب لهم، وضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آليًا في استمارة القبول الإلكتروني، والاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل.

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