تنبيه عاجل: هطول أمطار رعدية على محافظات أضم والطائف والعرضيات وميسان

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني للرؤية الأفقية، وذلك على محافظات الطائف، وميسان، والعرضيات وأضم، مشيرة إلى أن الحالة تبدأ من الساعة 12 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً .

من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين والزوار إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة إتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية .