احدث الأخبار

الهند ترفض تقريراً أمريكيا: لم تتعرض أي أقلية مسلمة لهجمات
أبرز المواد
 3 حالات لنقل خدمات العامل دون موافقة صاحب العمل!
أبرز المواد
 الكلية التقنية بنجران تواصل استقبال طلبات القبول لبرنامج البكالوريوس المسائي
أبرز المواد
 جامعة نجران تقيم معرضها السنوي للقبول والتسجيل
أبرز المواد
 تنبيه عاجل: هطول أمطار رعدية على محافظات أضم والطائف والعرضيات وميسان
أبرز المواد
 وزير ايراني يعترف بالهجمات الإلكترونية الأمريكية
أبرز المواد
 «المسند»: الصيف في المملكة 5 أشهر.. وهذا سبب اختلاف دخوله !
أبرز المواد
 صعود أسعار النفط بفعل التوترات في الشرق الأوسط
أبرز المواد
 النقد: تدشين المنصة الوطنية الإلكترونية لفواتير الأعمال
أبرز المواد
 الطاقة على جدول أعمال الأمير محمد بن سلمان في كوريا الجنوبية هذا الأسبوع
أبرز المواد
 مشهد مفزع.. نهاية كارثية لعامل حاول جر حمولة ثقيلة! – فيديو
أبرز المواد
 وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الإمام
أبرز المواد
الهند ترفض تقريراً أمريكيا: لم تتعرض أي أقلية مسلمة لهجمات

الهند ترفض تقريراً أمريكيا: لم تتعرض أي أقلية مسلمة لهجمات

أبرز المواد
3 حالات لنقل خدمات العامل دون موافقة صاحب العمل!

3 حالات لنقل خدمات العامل دون موافقة صاحب العمل!

أبرز المواد
الكلية التقنية بنجران تواصل استقبال طلبات القبول لبرنامج البكالوريوس المسائي

الكلية التقنية بنجران تواصل استقبال طلبات القبول لبرنامج البكالوريوس المسائي

أبرز المواد
جامعة نجران تقيم معرضها السنوي للقبول والتسجيل

جامعة نجران تقيم معرضها السنوي للقبول والتسجيل

أبرز المواد

الهند ترفض تقريراً أمريكيا: لم تتعرض أي أقلية مسلمة لهجمات

الهند ترفض تقريراً أمريكيا: لم تتعرض أي أقلية مسلمة لهجمات
http://almnatiq.net/?p=743623

رفضت الهند تقريرا سنويا لوزارة الخارجية الأمريكية بشأن الحرية الدينية أثار شكوكا بشأن عدم قدرة الحكومة على الحد من الهجمات العنيفة على المسلمين الذين يمثلون أقلية في البلاد.

واستعدادا لزيارة يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الثلاثاء، أصدرت وزارة الخارجية الهندية ردا صارما على
الانتقاد الأمريكي.

وقال رافيش كومار المتحدث باسم الخارجية الهندية في بيان إن “الهند تفخر بوضعها العلماني ومكانتها كأكبر ديمقراطية وكمجتمع
تعددي ملتزم منذ أمد بعيد بالتسامح والاحتواء”.

وقال تقرير وزارة الخارجية الذي نُشر يوم الجمعة إن بعض كبار مسؤولي حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ناريندرا مودي ألقوا في العام الماضي “كلمات تحريضية” ضد الأقليات الدينية.

وقال كومار إن الدستور الهندي يكفل الحريات الأساسية والحرية الدينية لكل المواطنين بما في ذلك الأقليات. ويشكل المسلمون 14 في المئة من سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة.

وراجع تقرير وزارة الخارجية الأمريكية هجمات تعرضت لها أقليات خلال 2018.

وقال التقرير إن “هجمات حشود من الجماعات الهندوسية المتطرفة ضد طوائف الأقلية لا سيما المسلمين استمرت طوال العام وسط شائعات بأن الضحايا تجاروا في أبقار أو ذبحوها من أجل لحومها”.

وأشار أيضا إلى تقارير لمنظمات غير حكومية بأن الحكومة أخفقت أحيانا في التحرك ضد هجمات حشود على الأقليات الدينية والطوائف المهمشة ومنتقدي الحكومة.

روابط ذات صلة

3 حالات لنقل خدمات العامل دون موافقة صاحب العمل!

3 حالات لنقل خدمات العامل دون موافقة صاحب العمل!
الكلية التقنية بنجران تواصل استقبال طلبات القبول لبرنامج البكالوريوس المسائي

الكلية التقنية بنجران تواصل استقبال طلبات القبول لبرنامج البكالوريوس المسائي
جامعة نجران تقيم معرضها السنوي للقبول والتسجيل

جامعة نجران تقيم معرضها السنوي للقبول والتسجيل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*