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آل الشيخ  يلتقي منسوبي ومنسوبات التعليم بعسير ويشيد بالجهود

آل الشيخ  يلتقي منسوبي ومنسوبات التعليم بعسير ويشيد بالجهود

أبرز المواد

آل الشيخ  يلتقي منسوبي ومنسوبات التعليم بعسير ويشيد بالجهود

آل الشيخ  يلتقي منسوبي ومنسوبات التعليم بعسير ويشيد بالجهود
http://almnatiq.net/?p=743632
المناطق_عسير

أعرب معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ عن سعادته بلقاء منسوبي ومنسوبات التعليم بعسير أثناء زيارته للمنطقة مؤخرا ، مشيدا بالعمل الدؤوب الذي يشهده الميدان بتعليم عسير  ، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تحسين مستوى الأداء وضبط الجودة في منظومة وزارة التعليم، من خلال تطوير المعلم والمعلمة الذي يعد الركيزة الأساسية وحجر الزاوية في العملية التعليمية .

جاء ذلك أثناء لقاء معاليه بمنسوبي ومنسوبات التعليم في المنطقة  على مسرح الإدارة.

وكان  آل الشيخ قد اطلع على سير الدراسة في الفصل الصيفي بثانوية المملكة بأبها، ووقف على سير الورش الفنية والمشاغل الصيفية للطلاب ، كما زار مركز التطوير المنهي للبنات بأبها ووقف على سير العمل فيه ، وعلى نماذج من الحقائب التدريبية التي يقدمها المركز، واطلع معاليه على سير العمل وآلية قبول الطلاب والطالبات في مدرسة المستقبل الافتراضية التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة ، فيما زار مشروع الطفولة المبكرة في الابتدائية العاشرة للبنات بأبها والكليات العلمية سابقاً، واطلع على أعمال التهيئة للعام القادم ومشاريع المدرسة المستقبلية ، فيما اختتم جولته بزيارة مدينة التربية الخاصة وافتتاح المعرض المصاحب الذي يزخر بأعمال طلابية من ذوي الإعاقة .

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