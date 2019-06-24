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وحدة الخدمات المساندة لذوي الإعاقة تستضيف عيادة متنقلة من وزارة الصحة

وحدة الخدمات المساندة لذوي الإعاقة تستضيف عيادة متنقلة من وزارة الصحة
http://almnatiq.net/?p=743640
المناطق_الرياض
استضافت وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة للإناث التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض عيادة متنقلة من وزارة الصحة بمقر الوحدة من منطلق المسؤولية الاجتماعية وحرص الوحدة الدائم على تقديم برامج توعوية وتثقيفية للموظفات والمستفيدات للكشف المبكر عن سرطان الثدي على أن يكون عمر الفاحصة ٤٠ سنة فما فوق وغير حامل أو مرضع مع ضرورة إحضار الهوية الوطنية علماً بأن العيادة ستكون متواجدة حتى بداية شهر ذي القعدة بإذن الله .
الجدير بالذكر أن الكشف عن المرض في مراحله الأولية المبكرة، تكون تشكيلة العلاجات المتاحة أوسع وأكثر تنوعاً، كما تكون فرص الشفاء التام كبيرة جدا.

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