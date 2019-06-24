إزالة أكثر من 20  من الخيام العشوائية بسكاكا  

المناطق_محمد الحسن

باشرت ادارة الاراضي والممتلكات بالامانة وبتوجيه من امين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي بازالة جميع بيوت الشعر والخيام العشوائية داخل الأحياء السكنية وعدد من المواقع المختلفة بمدينة سكاكا .

واوضحت الأمانة بأنه تم إزالة أكثر من 20 من الخيام العشوائية خلال الأسبوع الماضي بمدينة سكاكا

وتهيب الامانة على جميع قاطني المخيمات او بيوت الشعر العشوائية سرعة اخلاء المكان قبل ان يتم الإزالة من قبل الامانة ومصادرة جميع الخيام الموجودة.