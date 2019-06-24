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أمانة الجوف تواصل إزالة المخلفات والأنقاض بسكاكا

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إزالة أكثر من 20  من الخيام العشوائية بسكاكا  

إزالة أكثر من 20  من الخيام العشوائية بسكاكا  
http://almnatiq.net/?p=743658
المناطق_محمد الحسن

باشرت ادارة الاراضي والممتلكات بالامانة وبتوجيه من امين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي بازالة جميع بيوت الشعر والخيام العشوائية داخل الأحياء السكنية وعدد من المواقع المختلفة بمدينة سكاكا .
واوضحت الأمانة بأنه تم إزالة أكثر من 20 من الخيام العشوائية خلال الأسبوع الماضي بمدينة سكاكا
وتهيب الامانة على جميع قاطني المخيمات  او بيوت الشعر العشوائية سرعة اخلاء المكان قبل ان يتم  الإزالة من قبل الامانة ومصادرة جميع الخيام الموجودة.

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