أمير الجوف يطلع على تقرير منجزات الشؤن الإسلامية بالمنطقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف محمد بن عمر السائح ومساعديه.

واطلع سمو أمير المنطقة خلال اللقاء على التقرير النصف سنوي لبعض منجزات فرع الوزارة بالمنطقة، الذي اشتمل على اللقاءات والمبادرات النوعية، ومحاضرات ترسيخ العقيدة الصحيحة وتعزيز قيم المواطنة والوسطية والاعتدال ومحاربة الأفكار المتطرفة، كما اشتمل التقرير على زيارات للفروع، وتجهيزات جوامع ومساجد المنطقة وصيانتها وتهيئة المصليات، وحملات التبرع بالدم، والدروس الوعظية، واتفاقيات الشراكة.

وأكد الشيخ السائح أن هذه الجهود تأتي ترجمة لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من عناية فائقة لبيوت الله، وتوجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه.

وتمنى سمو أمير منطقة الجوف، لمدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والعاملين معه التوفيق والسداد.