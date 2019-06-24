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الرياض تتصدر مناطق المملكة في أعداد الموظفات السعوديات المستفيدات من برنامج دعم نقل المرأة العاملة “وصول”

الرياض تتصدر مناطق المملكة في أعداد الموظفات السعوديات المستفيدات من برنامج دعم نقل المرأة العاملة “وصول”

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الرياض تتصدر مناطق المملكة في أعداد الموظفات السعوديات المستفيدات من برنامج دعم نقل المرأة العاملة “وصول”

الرياض تتصدر مناطق المملكة في أعداد الموظفات السعوديات المستفيدات من برنامج دعم نقل المرأة العاملة “وصول”
http://almnatiq.net/?p=743675
المناطق - واس

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، عن تصدر منطقة الرياض المناطق الأخرى، في إعداد الموظفات السعوديات المستفيدات من برنامج دعم نقل المرأة العاملة “وصول”، وذلك بواقع 15714 موظفة، وتلتها منطقة مكة المكرمة بـ 11970 مستفيدة، ثم المنطقة الشرقية بـ 4988 مستفيدة.
ويسعى “هدف” من خلال برنامج دعم نقل المرأة العاملة “وصول”، إلى تحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل، وإيجاد حلول تخفف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وذلك عبر تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.
ويبلغ الدعم المالي الشهري المقدم للمسجلات في برنامج دعم نقل المرأة العاملة “وصول” 80% من التكلفة وبحد أقصى 800 ريال شهريا.
وتضمنت شروط الالتحاق في البرنامج، أن تكون فترة تسجيل الموظفة في التأمينات الاجتماعية أقل من 36 شهرًا، وألا يتجاوز الأجر الشهري المُسجل عن 8 آلاف ريال.
ويمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص التسجيل في البرنامج من خلال الرابط http://wusool.sa.

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