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جامعة جدة تعلن استمرار القبول لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 1441

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جامعة جدة تعلن استمرار القبول لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 1441

جامعة جدة تعلن استمرار القبول لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 1441
http://almnatiq.net/?p=743679
المناطق - واس

أعلنت جامعة جدة ممثلة بعمادة القبول والتسجيل، عن استمرارها في استقبال طلبات القبول لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي القادم، حتى 23 شوال الجاري عبر بوابة القبول الإلكترونية.
وأكد عميد القبول والتسجيل بجامعة جدة المكلف الدكتور عيسى بن عبدالله السلمي، ضرورة التقيد التام بخطوات التسجيل المعلنة في موقع العمادة, والالتزام بتأكيد طلب القبول خلال ثلاثة أيام اعتباراً من الخميس 1440/10/24هـ، لافتاً إلى أن طلبات القبول تجاوزت 100 ألف متقدم ومتقدمة، نظراً لإعادة هيكلة الجامعة واستحداث عدد من الكليات والتخصصات النوعية الجديدة التي تطرح لأول مرة، وعلى مستوى الجامعات السعودية والمتواكبة مع متطلبات رؤية المملكة 2030.
يُذكر أن من أبرز التخصصات التي تقدمها جامعة جدة الأمن السيبراني، والذكاء الصناعي، وهندسة نظم الطاقة، وإدارة سلسلة الإمداد، والطب النووي، والتصوير الطبي، والعلاج بالأشعة، والأشعة فوق الصوتية، واللغة الصينية، وعلوم الرياضة، وعلوم البيانات وتحليلها، وفيزياء النانو، وغيرها من التخصصات الأخرى بكليات الجامعة، إلى جانب ما تقدمه وتنفرد به جامعة جدة من برامج أخرى خاصة باستقطاب ورعاية الموهوبين وبرامج التسريع الأكاديمي.

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