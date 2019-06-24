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أمانة الجوف تواصل إزالة المخلفات والأنقاض بسكاكا

أمانة الجوف تواصل إزالة المخلفات والأنقاض بسكاكا

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أمانة الجوف تواصل إزالة المخلفات والأنقاض بسكاكا

أمانة الجوف تواصل إزالة المخلفات والأنقاض بسكاكا
http://almnatiq.net/?p=743688

ضمن حملة معالجة التشوه البصري بمدينة سكاكا تواصل أمانة منطقة الجوف بتوجيه من أمين المنطقة المهندس درويش الغامدي إزالة كافة الأنقاض والمخلفات من بناء وغيرها  وذلك لتحسين المشهد الحضري للمدينة .
وأوضحت الأمانة بأنه خلال الأسبوع الماضي تم إزالة أكثر من (٣٣٧٠٠٠) متر مكعب من المخلفات داخل الأحياء السكنية وعلى جوانب الطرق وبالأراضي البيضاء .
ودعت أمانة المنطقة كافة المواطنين والمقيمين التعاون مع الأمانة برمي المخلفات والأنقاض بالمواقع المخصصة لها والإبلاغ عن اي مخالفة عبر مركز البلاغات (٩٤٠) على مدار ٢٤ ساعة .

 

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