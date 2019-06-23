احدث الأخبار

الجنوبي الي المرتبة الحادي عشر ببلدية تيماء
منطقة تبوك
 أمانة الجوف تواصل إزالة المخلفات والأنقاض بسكاكا
منطقة الجوف
 خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس مجلس إدارة وكبار مسؤولي الهيئة العامة للرياضة ورؤساء الاتحادات والأندية الرياضية والمهتمين بالرياضة والشباب في القطاعين العام والخاص
أبرز المواد
 جامعة جدة تعلن استمرار القبول لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 1441
أبرز المواد
 الرياض تتصدر مناطق المملكة في أعداد الموظفات السعوديات المستفيدات من برنامج دعم نقل المرأة العاملة “وصول”
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 38 قاضياً بوزارة العدل
أبرز المواد
 أمير الجوف يطلع على تقرير منجزات الشؤن الإسلامية بالمنطقة
منطقة الجوف
 إزالة أكثر من 20  من الخيام العشوائية بسكاكا  
منطقة الجوف
 وحدة الخدمات المساندة لذوي الإعاقة تستضيف عيادة متنقلة من وزارة الصحة
أبرز المواد
 أمير جازان يرأس الجلسة الافتتاحية لمجلس المنطقة
أبرز المواد
 تفاصيل: صندوق طريق الحرير الصيني مساهماً في «ACWA Power» السعودية
أبرز المواد
الجنوبي الي المرتبة الحادي عشر ببلدية تيماء

الجنوبي الي المرتبة الحادي عشر ببلدية تيماء

منطقة تبوك
أمانة الجوف تواصل إزالة المخلفات والأنقاض بسكاكا

أمانة الجوف تواصل إزالة المخلفات والأنقاض بسكاكا

منطقة الجوف
خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس مجلس إدارة وكبار مسؤولي الهيئة العامة للرياضة ورؤساء الاتحادات والأندية الرياضية والمهتمين بالرياضة والشباب في القطاعين العام والخاص

خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس مجلس إدارة وكبار مسؤولي الهيئة العامة للرياضة ورؤساء الاتحادات والأندية الرياضية والمهتمين بالرياضة والشباب في القطاعين العام والخاص

أبرز المواد
جامعة جدة تعلن استمرار القبول لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 1441

جامعة جدة تعلن استمرار القبول لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 1441

أبرز المواد

الجنوبي الي المرتبة الحادي عشر ببلدية تيماء

الجنوبي الي المرتبة الحادي عشر ببلدية تيماء
http://almnatiq.net/?p=743694
المناطق - تبوك

صدر قرار أمين منطقة تبوك المهندس/ فارس بن مياح الشفق بترقية ناصر علي الجنوبي الى المرتبة الحادي عشر في بلدية محافظة تيماء ، وقد عبر الجنوبي عن خالص شكره وتقديره للمهندس فارس بن مياح الشفق أمين منطقة تبوك ، والي سعادة رئيس بلدية تيماء المهندس سلامه بن هليل البلوي علي كل مابذلوه من جهود في سبيل ترقيته وعلي ثقتهم الغالية مبيناً ان الترقية ستكون حافز باذن الله لبذل المزيد في سبيل خدمة الوطن والمواطن وصحيفة المناطق تزف التهانى والتبركات الي الأستاذ ناصر علي الجنوبي بمناسبة ترقيته الي المرتبة الحادي عشر متمنين له التوفيق في في مسيرتة العملية .

روابط ذات صلة

جمرك الدرة ينظم حملة تبرع بالدم للجنود البواسل بالحد الجنوبي

جمرك الدرة ينظم حملة تبرع بالدم للجنود البواسل بالحد الجنوبي
الوحدة المتنقلة للأحول المدنية تقدم خدماتها في محافظة الوجه

الوحدة المتنقلة للأحول المدنية تقدم خدماتها في محافظة الوجه
مدير الدفاع المدني بتبوك يقلّد العقيد الزويد رتبته الجديدة

مدير الدفاع المدني بتبوك يقلّد العقيد الزويد رتبته الجديدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*