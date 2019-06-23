الجنوبي الي المرتبة الحادي عشر ببلدية تيماء

المناطق - تبوك

صدر قرار أمين منطقة تبوك المهندس/ فارس بن مياح الشفق بترقية ناصر علي الجنوبي الى المرتبة الحادي عشر في بلدية محافظة تيماء ، وقد عبر الجنوبي عن خالص شكره وتقديره للمهندس فارس بن مياح الشفق أمين منطقة تبوك ، والي سعادة رئيس بلدية تيماء المهندس سلامه بن هليل البلوي علي كل مابذلوه من جهود في سبيل ترقيته وعلي ثقتهم الغالية مبيناً ان الترقية ستكون حافز باذن الله لبذل المزيد في سبيل خدمة الوطن والمواطن وصحيفة المناطق تزف التهانى والتبركات الي الأستاذ ناصر علي الجنوبي بمناسبة ترقيته الي المرتبة الحادي عشر متمنين له التوفيق في في مسيرتة العملية .