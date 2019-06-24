احدث الأخبار

شاهد..”خط التابلاين” وقصة تنفيذ أطول وأكبر خط نفطي في العالم
أبرز المواد
 منظمة التعاون الإسلامي تدين هجوم مليشيا الحوثي على مطار أبها وتؤكد وقوفها مع المملكة في مواجهة الإرهاب
أبرز المواد
 الجنوبي الي المرتبة الحادي عشر ببلدية تيماء
منطقة تبوك
 أمانة الجوف تواصل إزالة المخلفات والأنقاض بسكاكا
منطقة الجوف
 خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس مجلس إدارة وكبار مسؤولي الهيئة العامة للرياضة ورؤساء الاتحادات والأندية الرياضية والمهتمين بالرياضة والشباب في القطاعين العام والخاص
أبرز المواد
 جامعة جدة تعلن استمرار القبول لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 1441
أبرز المواد
 الرياض تتصدر مناطق المملكة في أعداد الموظفات السعوديات المستفيدات من برنامج دعم نقل المرأة العاملة “وصول”
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 38 قاضياً بوزارة العدل
أبرز المواد
 أمير الجوف يطلع على تقرير منجزات الشؤن الإسلامية بالمنطقة
منطقة الجوف
 إزالة أكثر من 20  من الخيام العشوائية بسكاكا  
منطقة الجوف
 وحدة الخدمات المساندة لذوي الإعاقة تستضيف عيادة متنقلة من وزارة الصحة
أبرز المواد
شاهد..”خط التابلاين” وقصة تنفيذ أطول وأكبر خط نفطي في العالم

شاهد..”خط التابلاين” وقصة تنفيذ أطول وأكبر خط نفطي في العالم

أبرز المواد
منظمة التعاون الإسلامي تدين هجوم مليشيا الحوثي على مطار أبها وتؤكد وقوفها مع المملكة في مواجهة الإرهاب

منظمة التعاون الإسلامي تدين هجوم مليشيا الحوثي على مطار أبها وتؤكد وقوفها مع المملكة في مواجهة الإرهاب

أبرز المواد
الجنوبي الي المرتبة الحادي عشر ببلدية تيماء

الجنوبي الي المرتبة الحادي عشر ببلدية تيماء

منطقة تبوك
أمانة الجوف تواصل إزالة المخلفات والأنقاض بسكاكا

أمانة الجوف تواصل إزالة المخلفات والأنقاض بسكاكا

منطقة الجوف

منظمة التعاون الإسلامي تدين هجوم مليشيا الحوثي على مطار أبها وتؤكد وقوفها مع المملكة في مواجهة الإرهاب

منظمة التعاون الإسلامي تدين هجوم مليشيا الحوثي على مطار أبها وتؤكد وقوفها مع المملكة في مواجهة الإرهاب
http://almnatiq.net/?p=743697
المناطق - واس

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية بتاريخ 23 يونيو 2019 ، الذي أسفر عن وفاة مقيم وإصابة 21 مدنياً من جنسيات متعددة بإصابات مختلفة .
وقال معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, في بيان له اليوم : “إن المنظمة تدين هذه الأفعال الإجرامية التي تنفذها ميليشيا الحوثي الإرهابية، والتي يتم فيها اعتداءات ضد المدنيين والمرافق العامة والمقدسات، وأنها تحمّل هذه الميليشيا ومن يقف خلفهم المسؤولية الكاملة”.
وأكد العثيمين وقوف وتضامن المنظمة التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير على أمن المنطقة والعالم، كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى القيام بمسؤولياته في التصدي لهذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين وتهدد أمن وسلامة الطيران المدني.

روابط ذات صلة

شاهد..”خط التابلاين” وقصة تنفيذ أطول وأكبر خط نفطي في العالم

شاهد..”خط التابلاين” وقصة تنفيذ أطول وأكبر خط نفطي في العالم
خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس مجلس إدارة وكبار مسؤولي الهيئة العامة للرياضة ورؤساء الاتحادات والأندية الرياضية والمهتمين بالرياضة والشباب في القطاعين العام والخاص

خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس مجلس إدارة وكبار مسؤولي الهيئة العامة للرياضة ورؤساء الاتحادات والأندية الرياضية والمهتمين بالرياضة والشباب في القطاعين العام والخاص
جامعة جدة تعلن استمرار القبول لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 1441

جامعة جدة تعلن استمرار القبول لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 1441

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*