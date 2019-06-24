شاهد..”خط التابلاين” وقصة تنفيذ أطول وأكبر خط نفطي في العالم

المناطق - الرياض

عتبر مشروع “خط التابلاين” الذي أمر الملك عبدالعزيز رحمه الله إنشاؤه عام سنة “1366 هـ” تحديا في عالم صناعة النفط، فهو الأكبر والأطول من نوعه في العالم، إذ امتد بين ساحل الخليج العربي إلى مدينة صيدا اللبنانية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بطول بلغ 1664 كيلو مترا.

واستغرق انجاز المشروع العملاق أقل من ثلاث سنوات، ليكون معبرا لنقل النفط السعودي إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بطاقة 300 ألف برميل يومياً.

وسمي الخط باسم التابلاين اختصارا للعبارة الانجليزية، Trans-Arabian Pipeline Company واسمها الرسمي باللغة العربية هو خط الأنابيب عبر البلاد العربية، واستعمل لإكمال هذا المشروع 35 ألف طن من الأنابيب و3000 قطعة من الآليات ومعدات البناء، وشارك في تنفيذ إنشاء المشروع 16 ألف عامل، بتكلفة قدرها 150 مليون دولار.

وتم الانتهاء من إنشائه في العام “1369هـ”. وبعد شهرين من ذلك بدأ ضخ النفط إلى ميناء صيدا وكان سعر برميل البترول ببورصة نيويورك، في ذلك الوقت، 3 دولارات.

وساهم هذا الخط في إنشاء خمس مدن جديدة هي “النعيرية والقيصومة ورفحاء وعرعر وطريف” وهي آخر محطة على الأراضي السعودية.

وقد توقف الضخ عبر هذا الخط إلى صيدا في عام “1388هـ” مع الاحتلال الاسرائيلي لهضبة الجولان الذي يمر بها الخط.