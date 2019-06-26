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السعودية للكهرباء: إصدار الفاتورة خلال 6 أيام من قراءة العداد يُعزز الشفافية مع المشتركين

السعودية للكهرباء: إصدار الفاتورة خلال 6 أيام من قراءة العداد يُعزز الشفافية مع المشتركين
http://almnatiq.net/?p=743703
المناطق - الرياض

أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن التزامها بإصدار الفواتير خلال ستة أيام فقط من تاريخ قراءة العداد شهرياً، يهدف لتعزيز معايير الشفافية والمصداقية بين الشركة والمشترك.
وشددت السعودية للكهرباءعلى أن التزامها هذا هو جزء من جهودها لتحسين آلية الفوترة وتطويرها.
وأضافت الشركة أن المشترك يتلقى رسالة نصية في اليوم الذي تتم فيه قراءة عداده لتٌشعره بإتمام عملية القراءة، داعية جميع المشتركين إلى الاشتراك في خدمة الرسائل النصية بإرسال رقم الحساب إلى “500120” لإشعاره فور صدور الفاتورة.
وبينت الشركة أنه يمكن للمشترك متابعة فاتورته بكل تفاصيلها المالية والفنية، من خلال التواصل مع المختصين لديها عبر القنوات المختلفة، سواء عبر تطبيق الكهرباء  (ALKAHRABA ) أو الاتصال بمركز خدمة المشتركين على الرقم الموحد (920001100) أو الموقع الإلكتروني للشركة se.com.sa  أو حساباتها بوسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت السعودية للكهرباءقد أعلنت خلال الفترة الماضية عن عدة إجراءات فنية بشأن قراء العدادات واصدار الفواتير، تراعي مصالح المشتركين، ومن بين هذه الاجراءات الالتزام بقراءة جميع العدادات خلال 30 يوماً، وتوفير إمكانية استخدام خدمة حاسبتي لمعرفة قيمة الفاتورة

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