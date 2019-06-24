أمانة الجوف تتلف أكثر من 420 كيلو من مواد غذائية منتهية الصلاحية بسكاكا

الجوف - محمد الحسن

وفي خلال أسبوع باشرت ادارة الرقابة الشاملة بأمانة منطقة الجوف بالتعاون مع وزارة التجارة محلاً ومستودعاً مخالفاً يحتوي على عصيرات ومواد منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وسوء التخزين بلغت كمية الاتلافات والمصادرات أكثر من 420 كيلو من العصائر والمواد الغذائية

وأكدت الأمانة بالتعاون مع وزارة التجارة مواصلة الحملات الرقابية على كافة المحلات الغذائية والمستودعات وتطبيق أشد العقوبات بالمتهاونين بصحة المواطن والمقيم ويمكن الاتصال على الرقم 940 للتبليغ وتقديم الرأي .