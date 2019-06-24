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أمانة الجوف تتلف أكثر من 420 كيلو من مواد غذائية منتهية الصلاحية بسكاكا

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أمانة الجوف تتلف أكثر من 420 كيلو من مواد غذائية منتهية الصلاحية بسكاكا

http://almnatiq.net/?p=743716
الجوف - محمد الحسن

وفي خلال أسبوع باشرت ادارة الرقابة الشاملة بأمانة منطقة الجوف بالتعاون مع وزارة التجارة محلاً ومستودعاً مخالفاً يحتوي على عصيرات ومواد منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وسوء التخزين بلغت كمية الاتلافات والمصادرات أكثر من 420 كيلو من العصائر والمواد الغذائية
وأكدت  الأمانة بالتعاون مع وزارة التجارة مواصلة الحملات الرقابية على كافة المحلات الغذائية والمستودعات وتطبيق أشد العقوبات بالمتهاونين بصحة المواطن والمقيم  ويمكن الاتصال على الرقم 940 للتبليغ وتقديم الرأي .

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