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أمير القصيم يلتقي مدير مستشفى الولادة والأطفال ببريدة

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أمير القصيم يلتقي مدير مستشفى الولادة والأطفال ببريدة

أمير القصيم يلتقي مدير مستشفى الولادة والأطفال ببريدة
http://almnatiq.net/?p=743741
المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة مطلق الخمعلي ، يرافقه مدير مستشفى الولادة والأطفال ببريدة موسى هزازي.
وقدم سموه شكره لمدير مستشفى الولادة والأطفال ببريدة موسى هزازي على ما قام به من عمل تجاه ولي أحد المرضى المنومين بالمستشفى أثناء عمله، والذي يدل على شعوره بحجم المسؤولية تجاه المرضى والمراجعين للمستشفى، مبدياً افتخاره بهزازي والجهود التي يبذلها ، كاشفاً أن أبناء الوطن يفتخرون به وما يقوم من أعمال تنم عن حرصه على أداء عمله بالشكل المطلوب ، متمنياً سموه من جميع المسؤولين بالقطاعات الصحية الحرص على تقديم الخدمات على أعلى مستوى للمراجعين والمرضى ، والتواصل معهم وتفقد أحوالهم داخل المستشفيات باستمرار، مؤكداً سموه على أهمية مضاعفة الجهود وتقديم الخدمات الصحية للمستفيدين كافة بجودة عالية في ظل الدعم الذي يلقاه القطاع الصحي من قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ .

من جانبه عبّر موسى هزازي عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على الحفاوة والاستقبال ، مؤكداً أن توجيهات سموه ستكون دافعاً له للاستمرار في الرقي بالخدمات الصحية بالمنطقة من خلال مستشفى الولادة والأطفال ببريدة.

 

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