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امير تبوك يواسي أسرة الغبان

امير تبوك يواسي أسرة الغبان
http://almnatiq.net/?p=743745
المناطق - تبوك
واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك, أسرة الغبان في وفاة فقيدهم عبدالرحيم بن ابراهيم الغبان  – رحمه الله – أحد أعيان محافظة الوجه وسأل سموه المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
من جانبه, أعرب ابن الفقيد الدكتور عبدالله بن عبدالرحيم الغبان رئيس بلدية محافظة ضباء  عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة غير المستغربة، والتي كان لها أبلغ الأثر في التخفيف من مصابهم, سائلًا الله أن يجزي سموه خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسناته.

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