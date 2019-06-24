مدير عام التعليم في الحدود الشمالية : يتفقد مدارس التميز العلمي في عرعر

عرعر - خالد الضبيبي

زار مدير عام التعليم في منطقة الحدود الشمالية الأستاذ

عثمان العثمان مدارس التميز العلمي الأهلية التي تمولها شركة معادن السعودية واطلع العثمان على شرح مفصل عن المدارس وعن طريقة التعليم فيها والتقنيات المستخدمة وإستراتيجيات التعليم وشدد مدير عام التعليم في الحدود الشمالية على ضرورة استخدام المقارنة المرجعية للجودة في مدارس التميز العلمي بما يخدم المدارس الأهلية والحكومية في المنطقة وذلك للاستفادة من الخبرات وتنمية جيل جديد لديه مهارات الإبداع والابتكار بما يتوائم مع متطلبات العصر الحالي ورفع مستوى تجويد التعليم وردم الفجوة الحاصلة بين الاختبارات ورفع مؤشرات الأداء العام في المدارس .

أن وزارة التعليم تدعم التوسع في خصخصة قطاع التعليم الأهلي العام بما يتماشى مع خطة التنمية العاشرة وبرنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 وتقديم التسهيلات التي تحقق ذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وأكد العثمان على ضرورة تفعيل نظام نور في مكتب التعليم الأهلي والإفادة من جميع الخدمات التي يقدمها النظام لتطوير جوانب الإشراف والمتابعة للعمل ، وشدد على دور المكتب في متابعة مشروع القسائم التعليمية بالتنسيق مع إدارتي رياض الأطفال والتربية الخاصة وشركة تطوير و تحقيق ذلك إلى جانب أتممة الخدمات المقدمة للمستفيدين في قطاع التعليم الأهلي لتحقيق الجودة النوعية في القطاع بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين ونقل الخبرات بينهم وحوكمتها .