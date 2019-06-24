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المجلس البلدي يناقش آلية تطوير مهرجان التمور وإعادة هيكلة بقسم الاستثمار بوادي الدواسر .

المجلس البلدي يناقش آلية تطوير مهرجان التمور وإعادة هيكلة بقسم الاستثمار بوادي الدواسر .

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فيما اوصى بتشديد الرقابة على المطاعم والمسالخ

المجلس البلدي يناقش آلية تطوير مهرجان التمور وإعادة هيكلة بقسم الاستثمار بوادي الدواسر .

المجلس البلدي يناقش آلية تطوير مهرجان التمور وإعادة هيكلة بقسم الاستثمار بوادي الدواسر .
http://almnatiq.net/?p=743758
وادي الدواسر - فالح الدوسري

ناقش المجلس البلدي لمحافظة وادي الدواسر في جلسته الإعتيادية رقم (45) التي عقدها أمس (الأحد) برئاسة رئيس المجلس إبراهيم بن مفرج آل هدران آلية تطوير مهرجان التمور ، مؤكداً أن محافظة وادي الدواسر تعد من أكبر مصدري التمور بالمملكة ، وأن تنظيم المهرجان يحتاج الى تكاتف جهود جميع القطاعات المعنية لإبرازه بالصورة المطلوبة ، حيث أوصى بعقد اجتماع برئاسة سعادة محافظ وادي الدواسر الأستاذ عبد الله بن سليمان المبارك للتنسيق والخروج بتوصيات تخدم المهرجان تنظيمياً وإعلاميا.

وتطرق المجلس خلال الجلسة إلى موضوع إعادة طرح الاراضي الاستثمارية بالمحافظة ، حيث أوصى بإعادة هيكلة قسم الاستثمار بالبلدية وتطويره وتزويده بالموظفين المتمكنين ليتواكب مع تطلعات مواطني المحافظة في جلب المستثمرين والتسويق للأراضي الاستثمارية بالبلدية.

وأوصى المجلس بتشديد الرقابة الصحية على المطاعم والمسالخ ، وذلك لكثرة الشكاوى الواردة من الأهالي ، مشدداً على ضرورة تواجد مراقب صحي بالمسلخ بشكل دائم ، كما أوصى بتزويد المجلس بسجل المراقبين الصحيين كل شهر.

واطلع المجلس خلال الجلسة على نتائج زيارة أعضاء المجلس الى سوق المواشي الجديد ، حيث تبين وجود احواش ومباني عشوائية في السوق ، وأوصى بتشديد الرقابة على السوق وإزالة المخالفات.

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