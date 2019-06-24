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أمير القصيم يستقبل وكيل وزارة الصحة لاعتماد منظمة الصحة العالمية عنيزة ورياض الخبراء مدينتين صحيتين

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أمير القصيم يستقبل وكيل وزارة الصحة لاعتماد منظمة الصحة العالمية عنيزة ورياض الخبراء مدينتين صحيتين

أمير القصيم يستقبل وكيل وزارة الصحة لاعتماد منظمة الصحة العالمية عنيزة ورياض الخبراء مدينتين صحيتين
http://almnatiq.net/?p=743762
المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتب سموه بالإمارة اليوم، وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة اعتماد المدن الصحية من منظمة الصحة العالمية لمحافظتي عنيزة ورياض الخبراء، ليصبح لدى المملكة حالياً خمسة مدن معتمدة من المنظمة هي “الدرعية، جلاجل، عنيزة، رياض الخبراء، الجمجوم.

ورحب سمو أمير منطقة القصيم به، متمنياً له طيب الإقامة في المنطقة، معرباً عن شكره لمعالي وزير الصحة على اهتمامه المتواصل ببرنامج المدن الصحية، مثنياً على جهود منسوبي البرنامج، واصلاً ثنائه بجهود مدير صحة المنطقة وزملائه على تحقيق محافظتي عنيزة ورياض الخبراء على اعتماد المدن الصحية من منظمة الصحة العالمية ، وسعيهم في رفع الخدمات الصحية ، لمستوى أعلى في المحافظات التابعة للمنطقة وتعزيزه ، منوهاً بالتنسيق والعمل المشترك بين مختلف القطاعات ذات العلاقة بالصحة والبيئة ، بالإضافة إلى تضافر جهود جميع أفراد المجتمع لخدمة مدينتهم، ولتنمية الحياة فيها.

وسلم سمو الأمير فيصل بن مشعل الشهادة لمحافظ عنيزة وفريق العمل، كما سلم الشهادة الأخرى لمحافظ رياض الخبراء وفريق العمل.

وعبر وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم ، على حسن استقباله لهم ، مشيداً بجهود سموه وحرصه على دعم ورفع مستوى الخدمات الصحية في المنطقة ، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلي النهوض بصحة السكان بحيث يسهم في رفع مستوى الخدمات والظروف الصحية والبيئية في المدن، كاشفاً أنه من أبرز هذه الأهداف زيادة الوعي بالقضايا الصحية والبيئية في إطار جهود التنمية البيئية واستقطاب ودعم ومشاركة المجتمع في معالجة مشاكل وإعداد وتنفيذ الأنشطة والمشروعات الصحية والبيئية، والتعاون بين كافة أفراد المجتمع.

حضر الاستقبال المشرف العام على المدن الصحية بالمملكة الدكتور محمد خاشقجي ، ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم ، ومدير الشؤون الصحية مطلق الخمعلي ، وأمين المنطقة بالنيابة المهندس عبداللطيف الخطيب ، ورئيس الغرفة التجارية عبدالعزيز الحميد ، ومحافظ رياض الخبراء فهد السلطان ، وأمين مجلس المنطقة عسم الرمضي ، ورئيس بلدية عنيزة خلف العتيبي ، ورئيس بلدية رياض الخبراء ناصر العيسى ، وفريق العمل بمحافظتي عنيزة ورياض الخبراء.

 

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