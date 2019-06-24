أمانة الاحساء ترفع 283 ألف طن من النفايات الصلبة والمخلّفات انشائية

المناطق - الأحساء

كشفت إحصائية صادرة عن وكالة الخدمات ممثلة في الإدارة العامة للنظافة بأمانة الاحساء ان النصف الأول من العام الحالي 2019 شهد رفع 87743 طن من النفايات الصلبة، بينما بلغت كمية الأنقاض والمخلّفات الانشائية المرفوعة 195 ألفاً و384 متر مكعب، كما تم إزالة 1913 مركبة ” مهملة – تالفة “، وذلك وفق ما اوضحه أمين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم ، والذي ابان ان ذلك يأتي امتداداً لتنفيذ مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لمعالجة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري ، وضمن الجدولة المستمرة للبرامج الشاملة التي تقوم بها الأمانة لرفع مستوى الخدمات في الأحياء السكنية ومتابعة تجاوزات مقاولي الانشاءات خاصةً في المنازل تحت الانشاء وكذلك المشاريع الخدمية والبلدية ، والتأكيد على الالتزام بالاشتراطات واللوائح المتعلقة بالسلامة الانشائية وتأمين وسائلها حفاظاً على سلامة العابرين والعاملين ، مشيراً الى ان الحملات التي تقوم بها الأمانة تهدف الى تفعيل المبادرة الوزارية لإزالة التلوث البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري والمنبثقة عن مبادرات التحول الوطني وذلك برفع مستوى الوعي البيئي وإزالة التشويه البصري والمخالفات والحفاظ على النظافة العامة.

واكد الملحم على أهمية تعاون المواطنين في رفع أنقاض مبانيهم وترحيلها إلى المرادم المعتمدة مع ضرورة التقيد بإصدار تراخيص ” الانشاء، الترميم ” ووضع حاويات رفع المخلفات الانشائية والحواجز أمام المباني تحت الإنشاء، بالإضافة الى تفعيل الدور الرقابي للمواطن من خلال الإبلاغ عن مُخالفات رمي أنقاض المباني العشوائي التي يقوم بها بعض قائدي مركبات النقل وذلك عبر وسائل التواصل المخصصة لذلك .