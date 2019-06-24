تعليم تبوك يوقع اتفاقية مع جمعية حفظ النعم بالمنطقة

المناطق - تبوك

وقعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك اتفاقية تعاون مع جمعية حفظ النعم بمنطقة تبوك صباح اليوم بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء المجلس وعدد من مديري الإدارات بتعليم تبوك .

وتهدف الاتفاقية إلى نشر الوعي المجتمعي في الوسط التعليمي للحفاظ على النعم وتعزيز دور القدوة الحسنة في هذا الجانب في المجتمع التعليمي بمختلف مراحله, والتعاون المثمر بين التعليم وجمعية حفظ النعم والمشاركة في تنفيذ الفعاليات التي تعزز نشاط الجمعية وتحقق أهدافها ووقع المذكرة من جانب تعليم منطقة تبوك المدير العام إبراهيم بن حسين العُمري ومن جانب جمعية حفظ النعم رئيس مجلس الإدارة بالجمعية محمد أمين قاسم .

وأكد مدير التعليم خلال توقيع الاتفاقية على أن هذا الامر يأتي تحقيقاً لرؤية المملكة وانطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية كشراكة مجتمعية بين إدارة تعليم تبوك وجمعية حفظ النعم ستحقق باذن الله الاهداف المشتركة بين الجانبين في هذا المجال والتي من أهمها خدمة المجتمع ونشر ثقافة السلوك الايجابي في المدارس وفي أوساط الطلاب والطالبات والمجتمع التعليمي واستمرار تعميق روح العمل الخيري، والعمل التطوعي من خلال الحفاظ على النعم وإعادة تدويرها لمستحقيها.