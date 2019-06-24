الأمير سعود بن نايف: علاقتنا بالهند تمتد لأكثر من 60 عاماً

الدمام - المناطق

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز –يحفظه الله- أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين)، سعادة سفير جمهورية الهند لدى المملكة السيد أوصاف سعيد، يرافقه عدد من منسوبي السفارة.

ورحب سموه في مستهل اللقاء بالسيد سعيد ومرافقيه، مشيراً إلى العلاقات العميقة التي تربط الهند بشبه الجزيرة العربية والتي تعود إلى قرونٍ مضت، مبيناً أن العلاقات السعودية-الهندية والتي تمتد إلى أكثر من 60عاماً هي نموذج للعلاقات الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل، والاستفادة من العلاقات التجارية في تنمية العلاقات الإنسانية بين البلدين الصديقين، مشيراً سموه إلى ما شهدته الهند من نهضة وتقدم في مختلف المجالات، متمنياً للهند حكومةً وشعباً دوام التوفيق، وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جهته عبر سفير سفير جمهورية الهند لدى المملكة السيد أوصاف سعيد ، عن جزيل الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية على حفاوة الاستقبال، منوهاً بالجهود التي تبذلها المملكة في سبيل دفع العلاقات الثنائية قُدماً، وحرص المملكة على تعزيز حضورها في دول جنوب شرق آسيا، عبر عقد الاتفاقيات، ورفع حركة التبادل التجاري، متمنياً للمملكة قيادةً وشعباً الرخاء والازدهار.