احدث الأخبار

الأمير سعود بن نايف: علاقتنا بالهند تمتد لأكثر من 60 عاماً
المنطقة الشرقية
 وزير التعليم يتفقد جامعة جازان والمستشفى الجامعي ويلتقي منسوبي التعليم والمواطنين بالمنطقة
أبرز المواد
 المالكي: تعمد حوثي لاستهداف المدنيين والمنشآت المدنية
أبرز المواد
 تعليم تبوك يوقع اتفاقية مع جمعية حفظ النعم بالمنطقة
منطقة تبوك
 بومبيو بعد لقائه خادم الحرمين الشريفين : ناقشنا أمن مضيق هرمز
أبرز المواد
 إثيوبيا.. مقتل مدبر الانقلاب الفاشل
أبرز المواد
 انطلاق فعاليات المعرض العالمي للامتياز التجاري الخميس القادم
أبرز المواد
 وزير الخارجية الأمريكي يغادر جدة
أبرز المواد
 بحوالي 4 مليار ريال .. سعود بن نايف يدشن 58 مشروعاً تنموياً في حفر الباطن
أبرز المواد
 ولي العهد يجتمع مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية
أبرز المواد
 سفير المملكة العربية السعودية لدى الأردن يستقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية لمجلس النواب
منطقة الرياض
 أمانة الاحساء ترفع 283 ألف طن من النفايات الصلبة والمخلّفات انشائية
المنطقة الشرقية
الأمير سعود بن نايف: علاقتنا بالهند تمتد لأكثر من 60 عاماً

الأمير سعود بن نايف: علاقتنا بالهند تمتد لأكثر من 60 عاماً

المنطقة الشرقية
وزير التعليم يتفقد جامعة جازان والمستشفى الجامعي ويلتقي منسوبي التعليم والمواطنين بالمنطقة

وزير التعليم يتفقد جامعة جازان والمستشفى الجامعي ويلتقي منسوبي التعليم والمواطنين بالمنطقة

أبرز المواد
المالكي: تعمد حوثي لاستهداف المدنيين والمنشآت المدنية

المالكي: تعمد حوثي لاستهداف المدنيين والمنشآت المدنية

أبرز المواد
تعليم تبوك يوقع اتفاقية مع جمعية حفظ النعم بالمنطقة

تعليم تبوك يوقع اتفاقية مع جمعية حفظ النعم بالمنطقة

منطقة تبوك

الأمير سعود بن نايف: علاقتنا بالهند تمتد لأكثر من 60 عاماً

الأمير سعود بن نايف: علاقتنا بالهند تمتد لأكثر من 60 عاماً
http://almnatiq.net/?p=743811
الدمام - المناطق

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز –يحفظه الله- أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين)، سعادة سفير جمهورية الهند لدى المملكة السيد أوصاف سعيد، يرافقه عدد من منسوبي السفارة.

ورحب سموه في مستهل اللقاء بالسيد سعيد ومرافقيه، مشيراً إلى العلاقات العميقة التي تربط الهند بشبه الجزيرة العربية والتي تعود إلى قرونٍ مضت، مبيناً أن العلاقات السعودية-الهندية والتي تمتد إلى أكثر من 60عاماً هي نموذج للعلاقات الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل، والاستفادة من العلاقات التجارية في تنمية العلاقات الإنسانية بين البلدين الصديقين، مشيراً سموه إلى ما شهدته الهند من نهضة وتقدم في مختلف المجالات، متمنياً للهند حكومةً وشعباً دوام التوفيق، وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جهته عبر سفير سفير جمهورية الهند لدى المملكة السيد أوصاف سعيد ، عن جزيل الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة الشرقية على حفاوة الاستقبال، منوهاً بالجهود التي تبذلها المملكة في سبيل دفع العلاقات الثنائية قُدماً، وحرص المملكة على تعزيز حضورها في دول جنوب شرق آسيا، عبر عقد الاتفاقيات، ورفع حركة التبادل التجاري، متمنياً للمملكة قيادةً وشعباً الرخاء والازدهار.

روابط ذات صلة

بحوالي 4 مليار ريال .. سعود بن نايف يدشن 58 مشروعاً تنموياً في حفر الباطن

بحوالي 4 مليار ريال .. سعود بن نايف يدشن 58 مشروعاً تنموياً في حفر الباطن
أمانة الاحساء ترفع 283 ألف طن من النفايات الصلبة والمخلّفات انشائية

أمانة الاحساء ترفع 283 ألف طن من النفايات الصلبة والمخلّفات انشائية
أمير الشرقية : “الشراكة” تسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الحكومية

أمير الشرقية : “الشراكة” تسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الحكومية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*